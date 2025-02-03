Gram altında yeni rekor

Kanada ve Meksika ise Trump'ın gümrük vergisine karşı harekete geçti. Çin, Trump'ın vergilerine Dünya Ticaret Örgütü nezdinde itiraz edeceğini açıkladı.

Gram altın, yüzde 1,25 değer kazanarak 3 bin 251 Türk Lirası'na yükseldi ve rekor tazeledi.

Altının gram tarafındaki fiyatlamalarda hem ons altın hem de Dolar/TL'deki yükselişin etkisi hissedildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net