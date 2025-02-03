Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
55.000 TL'de Faiz Yok!
55.000 TL'de Faiz Yok!
Sponsorlu İçerik
Osman Kaya'dan çağrı: Enflasyon farkı aylık olarak ödensin!
Osman Kaya'dan çağrı: Enflasyon farkı aylık olarak ödensin!
'Çiftlik Bank' davasında karar açıklandı
'Çiftlik Bank' davasında karar açıklandı
Mansur Yavaş'tan CHP'nin ön seçim kararına tepki
Mansur Yavaş'tan CHP'nin ön seçim kararına tepki
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 21 gözaltı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 21 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1381 engelli öğretmen atanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1381 engelli öğretmen atanacak
2025 yılı fitre bedeli belli oldu
2025 yılı fitre bedeli belli oldu
Memur-Sen'den enflasyon eleştirisi: Maaş artışları eridi
Memur-Sen'den enflasyon eleştirisi: Maaş artışları eridi
'Ocak ayı enflasyonu memur zammını eritti'
'Ocak ayı enflasyonu memur zammını eritti'
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş devam edecek
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş devam edecek
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Üç profesörden uyarı: Hafife almayın, dikkatli olun
Üç profesörden uyarı: Hafife almayın, dikkatli olun
Sağlık Bakanlığı fenomen dizideki repliğe cevap verdi
Sağlık Bakanlığı fenomen dizideki repliğe cevap verdi
Meteorolojiden rüzgar, sis ve buzlanma uyarısı
Meteorolojiden rüzgar, sis ve buzlanma uyarısı
Ege'de 3 deprem peş peşe oldu, işte ilk veriler
Ege'de 3 deprem peş peşe oldu, işte ilk veriler
Şubatta ekonomi takvimi yoğun
Şubatta ekonomi takvimi yoğun
Okullarda ikinci dönem bugün başlayacak
Okullarda ikinci dönem bugün başlayacak
Kabine bugün Beştepe'de toplanacak
Kabine bugün Beştepe'de toplanacak
Yalova'da içme suyuna zehir kuşkusu: 2 kişi tutuklandı
Yalova'da içme suyuna zehir kuşkusu: 2 kişi tutuklandı
Ocakta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Ocakta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Rapor tamamlandı: Çocukları en çok neler dijital araçlara yönlendiriyor?
Rapor tamamlandı: Çocukları en çok neler dijital araçlara yönlendiriyor?
Yılın ilk enflasyon verisini yarın açıklayacak
Yılın ilk enflasyon verisini yarın açıklayacak
Denizli'de 7 katlı binada yangın çıktı
Denizli'de 7 katlı binada yangın çıktı
Elazığ'da 3 ilçede şap karantinası başlatıldı
Elazığ'da 3 ilçede şap karantinası başlatıldı
Pınar Gültekin'in babasından Yargıtay'ın bozma kararına tepki
Pınar Gültekin'in babasından Yargıtay'ın bozma kararına tepki
Son 24 saatte 30'un üzerinde deprem meydana geldi
Son 24 saatte 30'un üzerinde deprem meydana geldi
'Türkiye'nin nüfusu 65 milyona düşecek'
'Türkiye'nin nüfusu 65 milyona düşecek'
Sarı serumlardaki hayati tehlike
Sarı serumlardaki hayati tehlike
488 deniz feneri restore ediliyor
488 deniz feneri restore ediliyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Gram altında yeni rekor

Altın fiyatlarında ticaret savaşı endişesiyle hareketlilik arttı. Gram altın, hem ons altın hem de Dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle rekor kırdı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 16:19, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 16:19
Yazdır
Gram altında yeni rekor

Küresel piyasalarda ticaret savaşı fiyatlamaları sürüyor.

Ticaretteki gerilime ilk tepkisi negatif olan ons altın, ilerleyen saatlerde yeniden rekor seviyelere yaklaştı.

Güne yüzde 1 düşüşle başlayan ons altın, akşam saatlerine doğru yönünü pozitife çevirdi.

Ons altın, yüzde 0,36 artışla 2 bin 809 dolara yükseldi.

4 Şubat'ta uygulamaya girecek gümrük vergileri öncesinde Dolar endeksi 109 seviyesinin üzerine çıktı.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Altının gram tarafındaki fiyatlamalarda hem ons altın hem de Dolar/TL'deki yükselişin etkisi hissedildi.

Dolar/TL, küresel gelişmelerin etkisiyle yüzde 1'e yakın artışla 36'yı gördü.

Gram altın, yüzde 1,25 değer kazanarak 3 bin 251 Türk Lirası'na yükseldi ve rekor tazeledi.

TİCARET SAVAŞLARI BAŞLIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşının fitilini ateşledi. ABD, Meksika ve Kanada'ya yüzde 25, Çin'e yüzde 10 gümrük vergisi uygulamaya başladı.

Kanada ve Meksika ise Trump'ın gümrük vergisine karşı harekete geçti. Çin, Trump'ın vergilerine Dünya Ticaret Örgütü nezdinde itiraz edeceğini açıkladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber