Dolar günü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 35,9920 35,9930 35,9420 35,9430 Avro 36,9600 36,9610 37,2070 37,2080 Sterlin 44,4780 44,4880 44,7000 44,7110 İsviçre frangı 39,3100 39,3200 39,5700 39,5900 ANKARA ABD doları 35,9620 36,0420 35,9120 35,9920 Avro 36,9200 37,0000 37,1670 37,2470 Sterlin 44,4180 44,6280 44,6400 44,8500