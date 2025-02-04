Dolar günü düşüşle kapattı
Güne düşüşle başlayan dolar, günü 35,94 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 17:35, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 17:37
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,9920
|35,9930
|35,9420
|35,9430
|Avro
|36,9600
|36,9610
|37,2070
|37,2080
|Sterlin
|44,4780
|44,4880
|44,7000
|44,7110
|İsviçre frangı
|39,3100
|39,3200
|39,5700
|39,5900
|ANKARA
|ABD doları
|35,9620
|36,0420
|35,9120
|35,9920
|Avro
|36,9200
|37,0000
|37,1670
|37,2470
|Sterlin
|44,4180
|44,6280
|44,6400
|44,8500