Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş devam edecek
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş devam edecek
%0 Faizli 55.000 TL Nakit!
%0 Faizli 55.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Üç profesörden uyarı: Hafife almayın, dikkatli olun
Üç profesörden uyarı: Hafife almayın, dikkatli olun
Sağlık Bakanlığı fenomen dizideki repliğe cevap verdi
Sağlık Bakanlığı fenomen dizideki repliğe cevap verdi
Meteorolojiden rüzgar, sis ve buzlanma uyarısı
Meteorolojiden rüzgar, sis ve buzlanma uyarısı
Ege'de 3 deprem peş peşe oldu, işte ilk veriler
Ege'de 3 deprem peş peşe oldu, işte ilk veriler
Şubatta ekonomi takvimi yoğun
Şubatta ekonomi takvimi yoğun
Okullarda ikinci dönem bugün başlayacak
Okullarda ikinci dönem bugün başlayacak
Kabine bugün Beştepe'de toplanacak
Kabine bugün Beştepe'de toplanacak
Yalova'da içme suyuna zehir kuşkusu: 2 kişi tutuklandı
Yalova'da içme suyuna zehir kuşkusu: 2 kişi tutuklandı
Ocakta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Ocakta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Rapor tamamlandı: Çocukları en çok neler dijital araçlara yönlendiriyor?
Rapor tamamlandı: Çocukları en çok neler dijital araçlara yönlendiriyor?
Yılın ilk enflasyon verisini yarın açıklayacak
Yılın ilk enflasyon verisini yarın açıklayacak
Denizli'de 7 katlı binada yangın çıktı
Denizli'de 7 katlı binada yangın çıktı
Elazığ'da 3 ilçede şap karantinası başlatıldı
Elazığ'da 3 ilçede şap karantinası başlatıldı
Pınar Gültekin'in babasından Yargıtay'ın bozma kararına tepki
Pınar Gültekin'in babasından Yargıtay'ın bozma kararına tepki
Son 24 saatte 30'un üzerinde deprem meydana geldi
Son 24 saatte 30'un üzerinde deprem meydana geldi
'Türkiye'nin nüfusu 65 milyona düşecek'
'Türkiye'nin nüfusu 65 milyona düşecek'
Sarı serumlardaki hayati tehlike
Sarı serumlardaki hayati tehlike
488 deniz feneri restore ediliyor
488 deniz feneri restore ediliyor
Kim bu oyuncu? 1 yılda 100 milyon TL vergi kaçırdı
Kim bu oyuncu? 1 yılda 100 milyon TL vergi kaçırdı
Yılın ilk enflasyon rakamları yarın açıklanacak
Yılın ilk enflasyon rakamları yarın açıklanacak
Erdoğan: Muhalefet bu kafayla iktidarı 222 yıl daha bekler
Erdoğan: Muhalefet bu kafayla iktidarı 222 yıl daha bekler
Soğuk hava dalgası geliyor: İki büyükşehirde kar bekleniyor
Soğuk hava dalgası geliyor: İki büyükşehirde kar bekleniyor
Elektrik sayaçları uydudan okunacak
Elektrik sayaçları uydudan okunacak
Bakanlıktan genelge: Valilikler sosyal konut için arazi belirleyecek
Bakanlıktan genelge: Valilikler sosyal konut için arazi belirleyecek
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Kiracıya otopark kullandırılmaması 'ayrımcılık'
Kiracıya otopark kullandırılmaması 'ayrımcılık'
Yabancıya konut satışı 7 yılın dibini gördü
Yabancıya konut satışı 7 yılın dibini gördü
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteorolojiden rüzgar, sis ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra, Marmara, Karadeniz ile Samsun, Kütahya çevreleri İzmir'in kuzey kesimleri ve Ordu'nun batı ilçelerinin yağmurlu, gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Kütahya çevrelerinde kar yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 08:17, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 08:20
Yazdır
Meteorolojiden rüzgar, sis ve buzlanma uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 3 Şubat hava durumu tahminleri.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Gece saatlerinden sonra rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40 - 70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu zamanla kuzey kesimleri çok bulutlu, İzmir'in kuzey kesimlerinin yağmurlu, Kütahya çevrelerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Gece saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40 - 70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 5°C, 17°C

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İZMİR 8°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

KÜTAHYA 1°C, 13°C

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, iç kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BARTIN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Samsun çevreleri ile Ordu'nun batı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber