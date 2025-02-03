Meteorolojiden rüzgar, sis ve buzlanma uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra, Marmara, Karadeniz ile Samsun, Kütahya çevreleri İzmir'in kuzey kesimleri ve Ordu'nun batı ilçelerinin yağmurlu, gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Kütahya çevrelerinde kar yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 3 Şubat hava durumu tahminleri.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Gece saatlerinden sonra rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40 - 70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu zamanla kuzey kesimleri çok bulutlu, İzmir'in kuzey kesimlerinin yağmurlu, Kütahya çevrelerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Gece saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40 - 70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İZMİR 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
KÜTAHYA 1°C, 13°C
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, iç kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BARTIN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Samsun çevreleri ile Ordu'nun batı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu