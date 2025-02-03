Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Alınan bilgiye göre, O-3 kara yolundan Topkapı istikametine ilerleyen 34 FKM 17 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından duman çıkmaya başladı. Sürücü Ramazan Yayla, aracını emniyet şeridine çekerek itfaiyeye haber verirken, alevler bir süre sonra aracı tamamen sardı. Bu sırada araçtan sızan yakıt nedeniyle alevler yola da yayıldı.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, patlama olasılığına karşı yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle bir süre kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.