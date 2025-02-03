Sağlık Bakanlığı fenomen dizideki repliğe cevap verdi

Popüler dizi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümündeki bir sahne, sağlık alanında yeni bir tartışmayı da başlattı. Dizide, Ünal ailesinin evine giren bir köpeğin doğum yapması ve Nilay karakterinin onu saklaması konu edilirken, Meryem karakterinin "Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz" şeklindeki ifadeleri tepki çekti. Bu sahne sonrasında sosyal medyada başlayan tartışmalar üzerine Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.

Bakanlık, Sağlıklı Çözüm hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, dizide geçen ifadenin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Paylaşımda, köpeklerden insanlara bulaşabilecek hastalıklarla ilgili şu bilgilere yer verildi:

Kuduz: Köpek ısırığı, tırmalaması veya salyasının açık yaraya temas etmesiyle insanlara bulaşabilir.

Enfeksiyon riski: Köpeklerin ısırık ve tırmalamalarının çeşitli enfeksiyonlara sebep olabileceği vurgulandı.

Kala-azar: Köpeklerin taşıyıcı olduğu bu parazit, tatarcık sinekleri aracılığıyla insanlara bulaşabilir.

Kist hidatik: Köpek dışkısı yoluyla insanlara geçen bir hastalık olup, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.