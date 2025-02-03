İtfaiye görevlisi 300 milyon liralık vurgun yapıp eşini suçladı

İstanbul'da dikkat çeken bir dolandırıcılık olayı yaşandı.

Sabah'ta yer alan habere göre; 2011'den bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İtfaiye İtfaiye Daire Başkanlığı'nda onbaşı olarak görev yapan Salih Çapkın, bir süredir itfaiyedeki mesai arkadaşlarından, borsada para kazanıp yüksek kar vereceğini iddia ederek, para topladı.

300 MİLYON LİRA TOPLADI

Önce yüzde 3 kar dağıtan Çapkın, daha sonra yüzde 8 kar vadetti. Arkadaşlarından 50 bin lira ile 10 milyon lira arasında miktarlar alarak, iddiaya göre, toplamda 300 milyon lira para topladı.

Uzun süredir paraları ödemeyen Çapkın, dolandırıcılık suçlamasıyla savcılığa şikayet edildi. İfadesi alınan Çapkın, eşini suçladı.

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Çapkın'ın ifadesinde Şunları söylediği öğrenildi:

"Ben İBB daire başkanlığında onbaşı olarak çalışıyorum. Kübra Çapkın, eşim olur. 2 çocuğumuz var. Daha önce Bursa'da medikalcilik yapmaktaydı. 2 yıl önce borsa danışmanlığı yapacağını söyleyip, işinden ayrıldı. Bana da 'itfaiyedeki arkadaşlarından yatırım yapmak isteyenlerden para iste, onlara para kazandırayım' dedi. Bunun üzerine ben de yatırım yapmak istemeleri halinde paralarını değerlendirebileceklerini söyledim. Birçok arkadaşım şu an miktarını hatırlayamadığım tutarlarda para gönderdiler. Ben de bu paraları eşime gönderdim.

Cuma akşamları kar yüzdelerini gönderiyordu, ben de arkadaşlarıma bilgi veriyordum, para isteyenlere eşim üzerinden para veriyordum. Benim hesabıma göre yaklaşık 50 milyon topladım, 30 milyon kar dağıttım.

Daha sonra benim ailemden de para toplamış, benim bilgim olmadan. Eşimin yanında, birlikte borsa yatırımı yaptığı iki kişi olduğunu biliyorum. Paranın COİN kripto hesabında olduğunu ve hesapta sorun olduğu için ödeme yapamadıklarını söylediler.

Arkadaşlarım ve ailem bana ulaştı. Ben de durumu eşime sorunca, beni de oyaladı. Ben, eşim Kübra ve yanındaki iki kişiden şikayetçiyim"

Salih Çapkın'ın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.