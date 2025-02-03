Mercek-28 operasyonu: Organize suç örgütlerine darbe
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da düzenlenen 'Mercek-28' operasyonunu duyurdu. Operasyonda 36 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "Mercek-28" operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şarjörleri takılı vaziyette, kullanıma hazır 36 ruhsatsız tabanca, 200 tabanca üst kapağı sürgüsü, 164 tabanca gövdesi, 162 tabanca şarjörü, 110 tabanca icra mili ile 115 tabanca icra mili yayının ele geçirildiğini belirtti.
Operasyonda Şüpheli B.G'nin Yakalanması
Operasyonda şüpheli B.G'nin yakalandığını kaydeden Yerlikaya,
"Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek"
ifadelerini kullandı.
Bursa İl Emmiyet Müdürlüğünce bir araca düzenlenen "MERCEK-28" operasyonunda şarjörü takılı vaziyette kullanıma hazır;Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 3, 2025
️ 36 adet ruhsatsız tabanca,
️ 200 adet tabanca üst kapağı sürgü,
️ 164 adet tabanca gövdesi,
️ 162 adet tabanca şarjörü,
️ 110 adet tabanca icra mili,
️. pic.twitter.com/Js6OSYytZ7