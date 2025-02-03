Mercek-28 operasyonu: Organize suç örgütlerine darbe

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şarjörleri takılı vaziyette, kullanıma hazır 36 ruhsatsız tabanca, 200 tabanca üst kapağı sürgüsü, 164 tabanca gövdesi, 162 tabanca şarjörü, 110 tabanca icra mili ile 115 tabanca icra mili yayının ele geçirildiğini belirtti.

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