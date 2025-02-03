Van'da feci kaza! 2 ölü, 3 de yaralı var
Van'da sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari araç takta attı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 09:07, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 09:08
Kaza, dün akşam saat 18.40 sularında Gevaş ilçesi Yuva Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın takla atması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Bölgeye ambulans, jandarma ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için Van Adli Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.