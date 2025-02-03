Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 09:11, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 09:12
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Afganistan ve Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.