Kocaeli'de konteyner yangını
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde konteynerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken konteyner kullanılamaz hale geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 09:19, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 09:20
Yuvacık Yakacık Mahallesi Çataldere Caddesi'ndeki bir konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, konteyner kullanılamaz hale geldi.