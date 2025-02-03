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Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi ocakta yüzde 5,03 artarken, yıllık bazda yüzde 42,12 oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 10:00, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 10:29
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre ocak ayında, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 5,03 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 42,12 seviyesine geriledi. Ekonomistlerin beklentisi ocak ayında TÜFE'nin yüzde 4,33 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 41,16 seviyesine gerilemesi yönündeydi.

Enflasyon, aralık ayında yüzde 1,03 oranında artış gösterirken, 2024 yılı enflasyonu yüzde 44,38 olarak hesaplanmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,35 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 23,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 99,93 ile eğitim oldu.

Ana harcama gruplarına en yüksek artış sağlıkta

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -5,17 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 23,57 ile sağlık oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla, 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 126 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

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Özel kapsamlı TÜFE yıllık yüzde 42,08

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,05 olarak gerçekleşti.

ÜFE yıllık yüzde 27,20

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,06 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 3,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,20 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,50 artış gösterdi.

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