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U dönüşü yapan otomobile çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Amasya'da sürücüsünün 'U' dönüşü için manevra yaptığı otomobile çarpan motosikletteki 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan Elif O.'nun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 09:56, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 09:57
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U dönüşü yapan otomobile çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaza, dün akşam Şehit Ahmet Özsoy Caddesinde meydana geldi. Ozan B. (23) yönetimindeki 05 ADU 961 plakalı motosiklet, Ersin E.'nun 'U' dönüşü için manevra yaptığı 05 AL 355 plakalı otomobiline çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ozan B. ve Elif O. (22) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Elif O.'nun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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