Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte şubat ayı kira artış oranı belli oldu. Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte kira artış oranları ev, işyeri sahipleri ve kiracıların gündeminde yer alıyor.

12 AYLIK TÜFE ORANI ÜZERİNDEN ZAM YAPILACAK

Kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz'da sona ermişti. Şubat ayında ev ve işyeri kira sözleşmesini yenilenecek olanların kira artışı 12 aylık güncel TÜFE oranına göre belirlenmeye devam edecek. Ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak.

Buna göre; Kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtlı kalarak ev sahiplerine şubat ayında güncel 12 aylık TÜFE oranı üzerinden zam yapacak.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve şubat ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, güncel TÜFE verileri üzerinden kira zammı uygulayacak. TÜİK'in ocak ayı enflasyon verileriyle birlikte 12 aylık güncel TÜFE rakamları belli oldu.

Buna göre; Şubat ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 56,35 olmasının ardından yüzde 56,35 olarak uygulanacak.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 24 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 56,35

Kira Artış Tutarı: 13 bin 524 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 37 bin 524 TL

YÜZDE 25 SINIRLAMASINA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI

Mevcut Kira Bedeli: 24 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25

Kira Artış Tutarı: 6 bin TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 30 bin TL