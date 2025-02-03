Geçen yıl elektrik üretiminde ve tüketiminde rekor kırıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024'te elektrik üretiminde ve tüketiminde rekor kırıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 10:45, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 10:48
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yılın tamamında zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 60'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda yer alan infografiğe göre, geçen yıl Türkiye'nin elektrik üretimi 348,9 milyar kilovatsaat, elektrik tüketimi ise 347,9 milyar kilovatsaat oldu.