Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak 2025 enflasyon verilerini sosyal medya hesabından yorumladı. Bakan Şimşek'in açıklamasına göre, yıllık enflasyon, geçen yılın aynı dönemine göre 23 puan azalarak yüzde 42,1 seviyesine geriledi. Bu düşüşte, uygulanan maliye politikalarının ve fiyat denetimlerinin etkili olduğu söyledi.

Temel Mallarda Son 38 Ayın En Düşük Seviyesi

Bakan Şimşek, temel mallarda yıllık enflasyonun yüzde 24 seviyesine düştüğünü belirterek bunun son 38 ayın en düşük seviyesi olduğuna dikkat çekti. Hizmet enflasyonunda da önemli bir gerileme yaşandığını belirten Şimşek, geçen yıla göre 27 puanlık bir düşüşle yüzde 62,9 seviyesine ulaşıldığını ifade etti.

Dönemsel Etkilerle Aylık Enflasyonda Artış

Aylık enflasyonun dönemsel etkiler nedeniyle artış gösterdiğini belirten Bakan Şimşek, buna rağmen program kapsamındaki diğer adımlar ve bütçe imkanları dahilinde belirlenen yönetilen ve yönlendirilen fiyatların katkısıyla son 4 yılın en düşük Ocak ayı verisinin elde edildiğini vurguladı.

Enflasyon Düşüşü Sürecek

Mehmet Şimşek, maliye politikasındaki sıkı duruşun, talepteki dengelenmenin ve arz yönlü adımların enflasyon düşüşünü desteklemeye devam edeceğini belirtti. Bakan Şimşek, "Hedeflediğimiz enflasyon oranlarına ulaşmak için kararlı adımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.