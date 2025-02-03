Tekirdağ'da ilaç fabrikasında patlama: 3 işçi hastaneye kaldırıldı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ilaç fabrikasında meydana gelen patlamada sesten etkilenen 3 işçi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 18:30, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 18:28
Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ilaç fabrikasında küçük çaplı patlama oldu.
Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Patlama sırasında sesten etkilenen 3 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.