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Önder Kahveci: Ocak ayı enflasyonu memur zammını eritti

TÜİK ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Türkiye Kamu-Sen genel başkanı Önder Kahveci, "Bu rakamlara göre ocak ayında memur ve emeklilere 6 ay için verilen %6'lık zam daha ilk aydan eridi" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 11:20, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 17:09
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Önder Kahveci: Ocak ayı enflasyonu memur zammını eritti

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Bu rakamlara göre Ocak ayında memur ve emeklilere 6 ay için verilen %6'lık zam daha ilk aydan eridi" diyen Genel Başkan Kahveci, "Bu ay itibarı ile memurlara ek zam yapılması, refah payı ile bu artışın desteklenmesi ve önümüzdeki aydan itibaren enflasyon farkının doğrudan memur ve emekli maaşlarına yansıtılması uygulamasına geçilmezse, memur ve emekli için 2025 yılı en zor ve en uzun yıllardan biri olacaktır" dedi.

TÜİK Enflasyon Rakamları

Genel Başkan Kahveci;

TÜİK, ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre ülkemizdeki mal ve hizmet fiyatları geçtiğimiz ay içinde ortalama %5,03 oranında yükseldi. Ocak ayında yıllık TÜFE %42,12 olurken bu rakamlarla 2025 yılı enflasyon hedefine ulaşmanın neredeyse imkansız olduğu görüldü.


Ocak Ayı Zamları ve Etkileri

Bu rakamlara göre ocak ayında memur ve emeklilere 6 ay için verilen %6'lık zam daha ilk aydan eridi. Elektrik, su, doğalgaz, gıda, kira gibi zorunlu harcamalara yapılan zamlar hesaba katıldığında vatandaşlarımızın doğrudan cebine yansıyan enflasyonun daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor.Ocak ayında gerçekleşen enflasyon, milyonlarca kamu çalışanı ve emeklisine, geride kalan 5 ay boyunca eriyen maaşlar ve daha da zorlaşan bir hayat mücadelesi olarak dönecek. Aileleriyle birlikte 25 milyona yaklaşan bir kitlenin alım gücünün sürekli düşecek olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bir tarafta git gide zorlaşan geçim şartları diğer tarafta yok olup giden alım gücü, kamu çalışanlarını ve emeklilerin hayatlarını adeta bir kabusa sürüklemektedir.

Adil Paylaşımın Önemi

Yıl başında bütün ülke genelinde yaptığımız uyarılarla memur ve emekli maaşlarının hedeflenen enflasyonun bile altında artırıldığını, bu durumun adil ve sürdürülebilir olmadığını ifade etmiştik. Bugün gelinen noktada eğer bir aylık enflasyon bütün maaş zammını bir çırpıda alıp götürüyorsa memur ve emeklinin nefes alacak halinin kalmadığı görülmelidir. Bu durumun mutlak surette önüne geçilmelidir.Ekonomiyi soğutmak, enflasyonu düşürmek amacıyla dar ve sabit gelirlilerin alım gücünü yok etmek doğru bir yaklaşım değildir. Bu rakamlar, memur ve emeklinin kış ortasında yapayalnız ve korumasız bırakıldığını göstermektedir. Adaletli bir paylaşım iyi günde geliri zor günlerde külfeti paylaşmaktan geçer. Ülke büyürken pastadan hak ettiğini alamayan memur ve emekliler, enflasyon yükselirken de alım güçlerini kaybetmişlerdir.

Yetkililerden Beklentiler

Bu ay itibarı ile memurlara ek zam yapılması, refah payı ile bu artışın desteklenmesi ve önümüzdeki aydan itibaren enflasyon farkının doğrudan memur ve emekli maaşlarına yansıtılması uygulamasına geçilmezse, memur ve emekli için 2025 yılı en zor ve en uzun yıllardan biri olacaktır. Yetkililerden beklentimiz, maaşları enflasyon karşısında sürekli eriyen kamu çalışanları için adaletin tecelli etmesi ve memur ve emeklilerimizin bütçelerinde oluşacak yükün hafifletilmesi yönünde karar almasıdır.

Memur-Sen'den enflasyon eleştirisi: Maaş artışları eridi

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