Memur-Sen'den enflasyon eleştirisi: Maaş artışları eridi

Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Memur-Sen, kamu görevlileri ve emeklilerin maaş artışlarına ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

Ocak Ayı Enflasyon Oranı ve Etkileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak ayı enflasyon oranı %5,03 olarak belirlendi. Bu rakam, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun %6'lık artış kararının büyük bir kısmının daha yılın ilk ayından itibaren eridiğini gösterdi. Memur-Sen, bu durumun kamu görevlileri ve emekliler için büyük bir mağduriyet yarattığını vurguladı.

Enflasyon Tahminleri Gerçekleri Yansıtmıyor

Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Merkez Bankası, 2024 için %33, 2025 için ise %15 enflasyon tahmini yapmıştı. Ancak, Orta Vadeli Program'da 2025 yıl sonu enflasyon tahmini %17,5 olarak güncellenirken, Merkez Bankası beklenti anketinde ise bu oran %27,05'e ulaştı. Buna rağmen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 2025 yılı için sadece %6 + %5 olmak üzere toplamda %11'lik bir artış kararlaştırdı.

"Enflasyon Farkı Maaş Artışını Belirliyor"

Memur-Sen, bu tablonun kamu görevlilerinin maaş artışlarının enflasyon farkı ile belirlendiği bir gerçekliğe dönüştüğünü ifade ederek, "Memur-Sen ile Kamu İşvereninin birlikte ortak akılla belirleyebileceği artışlar; ne yazık ki belirsizliğin olduğu bir sonuca doğru gidiyor" açıklamasında bulundu.

Geçim Sıkıntıları Derinleşiyor

Memur-Sen, elektrik faturalarındaki kademeli artış, alım gücü kaybı ve enflasyona sebep olan haksız fiyat artışlarının baskılanmamasının kamu görevlileri ve emekliler için büyük bir geçim mücadelesi yarattığını belirtti. "Yırtık, dikişle kapatılabilecek durumdayken önlem alınmalıdır. Aksi takdirde zaman kaybedildikçe yama da tutmayacaktır."

Hücumun Adresi: Hazine ve Maliye Bakanlığı

Memur-Sen ve bağlı sendikalar, 7 Ocak Salı günü Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde bir araya gelerek kamu işverenine çağrıda bulundu. Sendika, kamu işverenini kamu görevlilerinin yaşadığı ekonomik kayıpları görerek acilen önlem almaya davet etti