2025 yılı fitre bedeli belli oldu



Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar geçerli olacak fitre miktarını 180 TL olarak belirledi. Kurul, kararın belirlenmesinde hadis-i şerifler, günümüz sosyo-ekonomik koşulları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacının dikkate alındığını açıkladı.

Fitre Miktarı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantıda 2025 yılı fitre miktarını belirledi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ramazan ayında verilmesi gereken fitrenin 180 TL olarak belirlendiği duyuruldu.

Fitre Miktarının Kullanım Şekli





Belirlenen fitre miktarı hem nakdi hem de ayni olarak gıda yardımı şeklinde verilebilecektir.

Bu miktar, günlük oruç fidyesi bedeliyle eşdeğer olarak belirlenmiştir.

Her birey kendi günlük gıda harcamalarına denk düşen bir meblağı fitre olarak verebilir.





Sosyal Dayanışmanın Önemi

Diyanet, fitrenin İslam'daki sosyal dayanışma ruhunu pekiştirdiğini hatırlatarak, ihtiyaç sahiplerine destek olmanın önemine dikkat çekti