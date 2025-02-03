100 bin öğrenciye 15 bin TL destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL destek verdiklerini duyurdu.

İmamoğlu açıklamasında, "Bu yıl 100 bin üniversiteli gencimize 15 bin TL eğitim desteği veriyoruz. Bu desteğe başvuran ve ilk yüz bine giremeyen üniversitelilere de ulaşım desteği verme kararı aldık. 22.522 öğrencimiz de bu yıl öğrenci abonman desteğinden faydalanacak." ifadesini kullandı.