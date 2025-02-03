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Bakanlık başvurdu, Turabi'nin şarkısına erişim engeli geldi

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, bir yarışma programıyla tanınan Turabi'nin sosyal medyada tepki çeken şarkısına erişim engeli getirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 19:56, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 19:57
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Bakanlık başvurdu, Turabi'nin şarkısına erişim engeli geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçti.

Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayımlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.

Başvuruyu değerlendiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesi kararı verdi.

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