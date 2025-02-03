Konya merkezli FETÖ operasyonunda 21 gözaltı

Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü, adreslerinde bulunamayan diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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