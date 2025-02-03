Konya merkezli FETÖ operasyonunda 21 gözaltı
Konya merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ'nün askeri gizli yapılanmasına yönelik operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 13:23, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 13:31
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün askeri gizli yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli İstanbul, Kırklareli, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Ankara ve Çankırı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü, adreslerinde bulunamayan diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.