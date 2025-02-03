Hatay'da özel hastanede çıkan yangın söndürüldü

"Hastanemizde mevcut yangın alarm sisteminin uyarıcı etkisi ve akabinde personelimizin özverili çalışması neticesinde, hastalarımızdan ve personelden kimsenin zarar görmemesi en büyük tesellimiz olmuştur."

Çevrede önlem alınmasının ardından yangına müdahale eden ekipler, hastanedeki personel ve hastaların tahliyesini sağladı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net