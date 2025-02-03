Torununa pişi yapmak isterken evi yaktı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1218 Sokak'taki 9 katlı apartmanının 8'inci katında oturan Nezihe Bostan (80), saat 11.00 sıralarında, torununa pişi yapmak için tavaya yağ koyup, ocağı yakarak aynı sitenin karşı binasında oturan oğlunun evine gitti.

Bir süre sonra yağın parlaması sonucu dairede yangın çıktı. Daireden çıkan dumanı görenler, durumu Nezihe Bostan'a ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi site girişinin darlığı ve hatalı parklar nedeniyle zorluk yaşadı. Polis, araç sahiplerine ulaşmaya çalışırken, itfaiye ekibi zor da olsa araçlarını yangına müdahale edecek noktaya getirebildi. Yangın sırasında binada oturanlar, panik içerisinde dışarı çıktı. Bası kişilerin cep telefonuyla yangını görüntülemeye çalıştıkları görüldü.

45 DAKİKA SÖNDÜRÜLEMEDİ

Yangını haber alarak evinin olduğu yere gelen Nezihe Bostan'a komşuları destek oldu. Büyük üzüntü yaşadığı görülen Bostan'ı komşuları güvenli bir noktaya götürüp oturtarak ellerini tutup teselli etti. Gelen sağlık ekibi tarafından tedbir amaçlı ambulansa alınan Nezihe Bostan müdahalenin ardından tekrar komşularının yanına gitti.

İtfaiye ekibinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yangında evde zarar oluştu.