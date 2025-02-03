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Gazze'deki hükümet, soykırımın resmi bilançosunu açıkladı

İsrail'in Gazze'de 471 gün boyunca sürdürdüğü soykırım ve yıkımın boyutu çok daha büyük çıktı. Gazze'deki hükümet ateşkesin ardından acı bilançoyu dünyaya duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 14:24, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 14:27
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Gazze'deki hükümet, soykırımın resmi bilançosunu açıkladı

Siyonist rejimin Gazze'de 471 gün boyunca sürdürdüğü soykırım ve yıkımın boyutu çok daha büyük çıktı.

Gazze'deki hükümet ateşkesin ardından acı bilançosunu dünyaya duyurdu:

61 bin 709 şehit, 111 bin 588 yaralı. 47 bin 487 cenazeye ulaşıldı.

14 bin 222 kişinin cesedi enkaz altında kayboldu.

9 bin 268 katliam gerçekleştirildi ve tüm fertleri ölen 2 bin 92 ailenin resmi kaydı nüfustan silindi.

214'ü soykırım sürecinde doğanlardan olmak üzere 17 bin 881 çocuk katledildi.

38 bin çocuk yetim kaldı.

1155 sağlık çalışanı, 205 gazeteci, 194 sivil savunma görevlisi can verdi.

2 milyon kişinin yerinden edildi.

Zarar 50 milyar doları aştı. 170 bin konut tamamen, 80 bin konut büyük ölçüde, 200 bin konut da kısmen yıkıldı.

34 hastane, 80 sağlık merkezi ve 212 sağlık kuruluşunu hizmet dışı kaldı.

927 eğitim kurumu yıkıldı, 734 yapı kısmen zarar gördü.785 bin Filistinli öğrencinin eğitim almasını engellendi. Bu sektördeki hasar 2 milyar dolara ulaştı.

216 hükümet binası tamamen yıkıldı. 60'ı da zarar gördü. Bu sektördeki zarar 1 milyar doları aştı

3 bin 680 kilometre uzunluğuna tekabül eden elektrik şebekesi ile 16 bin 266 güneş enerjisi paneli zarar gördü.

335 kilometre uzunluğuna denk gelen su şebekesi, 496 deniz suyu arıtma tesisi, 111 su tankı, 120 su tankeri, 717'si kullanılmaz hale gelen 1698 su kuyusu zarar gördü

Gazze'de 665 kilometre uzunluğuna tekabül eden kanalizasyon ağı zarar gördü.

65 arıtma tesisi ile 3 bin 916 kilometreye denk gelen yol ve cadde zarar gördü.

Hizmet ve altyapı sektöründeki hasarın 4 milyar dolara ulaştı.Toplam 185 bin metrekare tarım arazi zarar gördü.

49 tarım deposu, 6 bin büyük ve küçük baş hayvan, bin tavuk ve kümes hayvanı çiftliği, uzunluğu binlerce metreye ulaşan sulama şebekesi ve 35 balık çiftliği zarar gördü

2 bini tamamen yıkılan 3 bin 725 sanayiyle ilgili yapı zarar gördü.

12 bin 583'ü tamamen yıkılan 23 bin ticari işletme var.

Maruf, bu sektördeki zararın 6 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

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