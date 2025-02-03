Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 60 yaşında

Ankara Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi (İLEF) Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin, fakültelerinin 60. kuruluş yılını kutladıklarını belirterek, "Ankara Üniversitesi, araştırma üniversitesi kimliğiyle bilimsel çalışmalara öncülük ediyor ve Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın geliştirdiği 'devletin fikir mutfağı' ilkesiyle akademik vizyonunu güçlendiriyor." dedi.

Devletin Fikir Mutfağı Misyonu

Prof. Dr. Keskin, Ankara Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi kimliğiyle bilimsel çalışmalara öncülük ettiğini ve "devletin fikir mutfağı" olarak önemli bir misyon üstlendiğini vurguladı. 1965 yılında UNESCO ve Gazeteciler Cemiyeti'nin katkılarıyla kurulan İLEF, 1992 yılında fakülteye dönüşerek bugün dört bölümüyle nitelikli eğitim vermeye devam ediyor.

Nitelikli Eğitim ve Akreditasyon Başarıları

Fakülte, teorik ve uygulamalı eğitimi dengeleyerek, sektörle işbirliğine, kalite süreçlerine ve topluma hizmete büyük önem veriyor. 2019 yılında devlet üniversiteleri arasında üç bölümü birden akredite edilen ilk fakülte olan İLEF, 2023 yılında da beş yıllık yeniden akreditasyon aldı.

Mezunlarla Güçlü Bağlar

Sekiz binden fazla mezunu bulunan İLEF, yalnızca iletişim alanında değil, kamu ve özel sektörde de uzman ve yönetici yetiştiriyor. Mezunlar, fakülteye konuk olarak dönerek öğrencilere deneyimlerini aktarıyor.

60. Yıl Etkinlikleri

2025 yılı boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan 60. yıl dönümünde, tüm mezunlar ve paydaşlar etkinliklere davet edildi. Prof. Dr. Keskin, fakülteye katkı sağlayan tüm akademik ve idari personele teşekkür etti.