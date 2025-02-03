Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 60 yaşında

Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
55.000 TL'de Faiz Yok!
55.000 TL'de Faiz Yok!
Sponsorlu İçerik
Osman Kaya'dan çağrı: Enflasyon farkı aylık olarak ödensin!
Osman Kaya'dan çağrı: Enflasyon farkı aylık olarak ödensin!
'Çiftlik Bank' davasında karar açıklandı
'Çiftlik Bank' davasında karar açıklandı
Mansur Yavaş'tan CHP'nin ön seçim kararına tepki
Mansur Yavaş'tan CHP'nin ön seçim kararına tepki
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 21 gözaltı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 21 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1381 engelli öğretmen atanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1381 engelli öğretmen atanacak
2025 yılı fitre bedeli belli oldu
2025 yılı fitre bedeli belli oldu
Memur-Sen'den enflasyon eleştirisi: Maaş artışları eridi
Memur-Sen'den enflasyon eleştirisi: Maaş artışları eridi
'Ocak ayı enflasyonu memur zammını eritti'
'Ocak ayı enflasyonu memur zammını eritti'
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş devam edecek
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş devam edecek
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Üç profesörden uyarı: Hafife almayın, dikkatli olun
Üç profesörden uyarı: Hafife almayın, dikkatli olun
Sağlık Bakanlığı fenomen dizideki repliğe cevap verdi
Sağlık Bakanlığı fenomen dizideki repliğe cevap verdi
Meteorolojiden rüzgar, sis ve buzlanma uyarısı
Meteorolojiden rüzgar, sis ve buzlanma uyarısı
Ege'de 3 deprem peş peşe oldu, işte ilk veriler
Ege'de 3 deprem peş peşe oldu, işte ilk veriler
Şubatta ekonomi takvimi yoğun
Şubatta ekonomi takvimi yoğun
Okullarda ikinci dönem bugün başlayacak
Okullarda ikinci dönem bugün başlayacak
Kabine bugün Beştepe'de toplanacak
Kabine bugün Beştepe'de toplanacak
Yalova'da içme suyuna zehir kuşkusu: 2 kişi tutuklandı
Yalova'da içme suyuna zehir kuşkusu: 2 kişi tutuklandı
Ocakta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Ocakta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Rapor tamamlandı: Çocukları en çok neler dijital araçlara yönlendiriyor?
Rapor tamamlandı: Çocukları en çok neler dijital araçlara yönlendiriyor?
Yılın ilk enflasyon verisini yarın açıklayacak
Yılın ilk enflasyon verisini yarın açıklayacak
Denizli'de 7 katlı binada yangın çıktı
Denizli'de 7 katlı binada yangın çıktı
Elazığ'da 3 ilçede şap karantinası başlatıldı
Elazığ'da 3 ilçede şap karantinası başlatıldı
Pınar Gültekin'in babasından Yargıtay'ın bozma kararına tepki
Pınar Gültekin'in babasından Yargıtay'ın bozma kararına tepki
Son 24 saatte 30'un üzerinde deprem meydana geldi
Son 24 saatte 30'un üzerinde deprem meydana geldi
'Türkiye'nin nüfusu 65 milyona düşecek'
'Türkiye'nin nüfusu 65 milyona düşecek'
Sarı serumlardaki hayati tehlike
Sarı serumlardaki hayati tehlike
488 deniz feneri restore ediliyor
488 deniz feneri restore ediliyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 60 yaşında

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, kuruluşunun 60. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 14:40, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 15:47
Yazdır
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 60 yaşında

Ankara Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi (İLEF) Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin, fakültelerinin 60. kuruluş yılını kutladıklarını belirterek, "Ankara Üniversitesi, araştırma üniversitesi kimliğiyle bilimsel çalışmalara öncülük ediyor ve Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın geliştirdiği 'devletin fikir mutfağı' ilkesiyle akademik vizyonunu güçlendiriyor." dedi.

Devletin Fikir Mutfağı Misyonu

Prof. Dr. Keskin, Ankara Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi kimliğiyle bilimsel çalışmalara öncülük ettiğini ve "devletin fikir mutfağı" olarak önemli bir misyon üstlendiğini vurguladı. 1965 yılında UNESCO ve Gazeteciler Cemiyeti'nin katkılarıyla kurulan İLEF, 1992 yılında fakülteye dönüşerek bugün dört bölümüyle nitelikli eğitim vermeye devam ediyor.

Nitelikli Eğitim ve Akreditasyon Başarıları

Fakülte, teorik ve uygulamalı eğitimi dengeleyerek, sektörle işbirliğine, kalite süreçlerine ve topluma hizmete büyük önem veriyor. 2019 yılında devlet üniversiteleri arasında üç bölümü birden akredite edilen ilk fakülte olan İLEF, 2023 yılında da beş yıllık yeniden akreditasyon aldı.

Mezunlarla Güçlü Bağlar

Sekiz binden fazla mezunu bulunan İLEF, yalnızca iletişim alanında değil, kamu ve özel sektörde de uzman ve yönetici yetiştiriyor. Mezunlar, fakülteye konuk olarak dönerek öğrencilere deneyimlerini aktarıyor.

60. Yıl Etkinlikleri

2025 yılı boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan 60. yıl dönümünde, tüm mezunlar ve paydaşlar etkinliklere davet edildi. Prof. Dr. Keskin, fakülteye katkı sağlayan tüm akademik ve idari personele teşekkür etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber