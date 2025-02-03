PKK'lı 2 terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Silopi'deki Hudut Karakolu'na teslim olduğu bildirildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 14:46, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 14:46
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Silopi'deki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadeleri kullanıldı.