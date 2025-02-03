Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan dış ticaret değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı X üzerinden bugün açıklanan ocak ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Yılmaz, bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelere rağmen ihracatın artmaya devam ettiğini belirtti.

"İhracat hedefini destekleyici mahiyette"

İhracatın, 2025 yılı ocak ayında yıllık yüzde 5,8 oranında artışla 21,2 milyar dolar gerçekleştiğini, yıllıklandırılmış ihracatın ise 263 milyar doları geçtiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu artışın, Orta Vadeli Program'da 2025 yılı için 279,6 milyar dolar olan ihracat hedefini destekleyici mahiyette olduğunu ifade etti.Yılmaz paylaşımında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Dünya ekonomisinde tarihsel ortalamaların altında seyreden ekonomik aktivite , bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelere rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor. İhracat, 2025 yılı ocak ayında yıllık yüzde 5,8 oranında artışla 21,2 milyar dolar gerçekleşmiş, yıllıklandırılmış ihracatımız 263 milyar doları geçmiştir. Bu artış, Orta Vadeli Program'da 2025 yılı için 279,6 milyar dolar olan ihracat hedefimizi destekleyici mahiyettedir."

, bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelere rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor. İhracat, 2025 yılı ocak ayında yıllık yüzde 5,8 oranında artışla 21,2 milyar dolar gerçekleşmiş, yıllıklandırılmış ihracatımız 263 milyar doları geçmiştir. Bu artış, Orta Vadeli Program'da 2025 yılı için 279,6 milyar dolar olan ihracat hedefimizi destekleyici mahiyettedir." Ekonomik faaliyetlere bağlı olarak ara malı ithalatındaki canlanma ve mevsimsel koşullara bağlı olarak başta doğalgaz olmak üzere enerji ithalatının artmasının etkisiyle, ithalat ocak ayında yıllık yüzde 10,2 oranında artmıştır.

Finans maliyetlerini düşürücü, verimliliği ve rekabet gücünü artırıcı politikalar ile ihracatçımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni pazarlar ve ürünler ile potansiyelimizi yükselteceğiz.

Mal ihracatının yanı sıra, turizm başta olmak üzere hizmet ihracatını da artırarak cari açığı düşük seviyede tutmayı, artan dış yatırımlar ile cari açığın finansmanında kaliteyi yükseltmeyi amaçlıyoruz.



