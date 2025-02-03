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Türkiye'nin en büyük lise yerleşkesi Esenyurt'ta açıldı

Esenyurt'ta açılan külliye, 345 derslik ve modern eğitim olanakları sunuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 14:53, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 15:48
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Türkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olma özelliği taşıyan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende açıldı. İstanbul'un eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla Esenyurt'ta hayata geçirilen külliyede, 4 Anadolu lisesi, 1 fen lisesi, 1 mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile 1 imam hatip lisesi olmak üzere toplamda 345 derslik yer alıyor.

Eğitim Destekleyen Donatılar

  • 88 laboratuvar
  • 500 kişilik kütüphane
  • 2 spor salonu
  • 8 basketbol sahası
  • Suni çimli 2 futbol sahası
  • 1000 kişilik 2 konferans salonu
  • Sanat atölyeleri
  • Yurtlar ve ibadet alanları

Külliye, öğrencilerin akademik başarısını güçlendirmenin yanı sıra bilim, sanat ve spor alanlarında da gelişimini destekleyen bir merkez olmayı planlıyor. Milli ve manevi değerler ışığında yetişecek gençlerin, Türkiye'nin bilim ve teknoloji yolculuğuna katkı sunmasının yanı sıra geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa etmeleri hedefleniyor. Çağın gereklerine uygun fiziki donanımla tasarlanan külliyenin teknolojik altyapısının, öğrencilere araştırma ve proje geliştirme imkanları sunması sağlanıyor.

Planetaryum ve Teknolojik Altyapı

Külliyede en çok dikkat çeken yapılardan planetaryumun koltukları tavana bakarken, projeksiyonla tavana yansıtılan uzay görüntüleri gerçek bir gökyüzünü izliyormuş hissi veriyor. Öğrencilerin burada Türkiye'nin uzay hedeflerine yönelik eğitim alması amaçlanıyor. Geniş kapasiteli kütüphanelerde öğrencilere araştırarak öğrenme fırsatı sunulurken, külliyenin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik laboratuvarları ve uygulamalı atölyelerinde ise gençlerin deneyimleyerek öğrenime erişmeleri hedefleniyor. Külliyedeki bazı liselerde eğitim öğretim süreci devam ederken, bazılarının ise yakında tam kapasiteyle faaliyete geçmesi bekleniyor.

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