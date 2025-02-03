5 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede
Düzce'de bir ortaokulda eğitim gören 5 öğrenci, okul dışında yedikleri çiğ köfte sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 14:56, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 15:02
Düzce'de Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle 5 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
Yeni Mahalle'deki Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu'nda öğrenim gören 5 öğrenci, öğle arasında okul dışında bir iş yerinde çiğ köfte yedi. Bir süre sonra öğrenciler, mide ağrısı şikayetiyle öğretmen ve idarecilere başvurdu.
Sağlık Müdahalesi
- Öğrenciler, haber verilmesi üzerine okula gelen sağlık ekiplerince gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.