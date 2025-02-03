5 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede

Düzce'de Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle 5 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Yeni Mahalle'deki Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu'nda öğrenim gören 5 öğrenci, öğle arasında okul dışında bir iş yerinde çiğ köfte yedi. Bir süre sonra öğrenciler, mide ağrısı şikayetiyle öğretmen ve idarecilere başvurdu.

Sağlık Müdahalesi





Öğrenciler, haber verilmesi üzerine okula gelen sağlık ekiplerince gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.



