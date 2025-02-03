Siteye giren sokak köpeği, anne ve çocuğuna saldırdı

Olay, dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen anne ve erkek çocuğu yürüyüş yaptığı sırada, site içerisine bir sokak köpeği girdi.

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