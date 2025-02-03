Osman Kaya'dan çağrı: Enflasyon farkı aylık olarak ödensin!

Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 yılı Ocak ayı enflasyon rakamlarına tepki gösterdi.

"TÜİK ve ENAG Verileri Arasında Büyük Fark Var!"

TÜİK Ocak ayı enflasyonunu %5,03, bağımsız araştırma kuruluşu ENAG ise %8,22 olarak açıkladı.

"Daha yeni yılın ilk ayında aldığımız zam enflasyona teslim oldu! Memurun maaşı eridi." dedi.

"Memurlar Geçim Sıkıntısı İçinde!"

Artan yaşam maliyetleri nedeniyle memurların temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığını vurgulayan Kaya, "Bugün okullar açıldı ancak memur aileleri çocuklarına yetememenin kaygısını yaşıyor." ifadelerini kullandı.

"Devletin Memuru, Devletin İtibarını Temsil Eder!"

Memurların maaşlarının enflasyon karşısında ezilmesinin kamu hizmetlerini de olumsuz etkilediğini belirten Kaya, "Memurun motivasyonu ve yaşam kalitesi düştükçe, bu durum ülke genelinde bir risk oluşturuyor." dedi.

"Enflasyon Farkı Anında Maaşlara Eklenmeli!"

Memur maaşlarının enflasyona karşı korunması gerektiğini söyleyen Kaya, "Her ay enflasyon farkı maaşlara yansıtılmalı, memurlar kayba mahkum edilmemeli!" çağrısında bulundu.

Hükümete Çağrı!

Hükümetin, memurların ekonomik haklarını koruyacak adımları derhal atması gerektiğini belirten Kaya, yetkilileri harekete geçmeye davet etti.