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Başsavcılık, Pınar Gültekin cinayeti davasındaki karara itiraz etti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmasına ilişkin karara itirazda bulunuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 15:58, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 16:03
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Başsavcılık, Pınar Gültekin cinayeti davasındaki karara itiraz etti

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 10 Mart 2023'teki hükmüne ilişkin temyiz incelemesini tamamlamış, sanık Cemal Metin Avcı'ya "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesine aykırı olarak bozmuştu.

Daire, diğer sanık Mertcan Avcı hakkındaki "suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl hapis cezasını ise onamıştı.

Dairenin kararı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, tebliğnamesine aykırı olarak verilen sanık Cemal Metin Avcı hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükmünün bozulması kararına itiraz etti.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması talep edildi

Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderilen Başsavcılığın itirazında, evli olan sanık Avcı ile üniversite öğrencisi Pınar Gültekin arasında evlilik dışı ilişki bulunduğu, sanığın Gültekin'e zaman zaman maddi yardımda bulunduğu ve ilişkilerinin ortaya çıkmasından endişe duyduğu, bu sebeple Gültekin'i öldürme kararı aldığı ifade edildi.

Sanık Cemal Metin Avcı'nın öldürme kararında "sebat ve ısrar ettiği" belirtilen itirazda, "Sanığın davranışlarının eylemini bir an önce tamamlama ve sonuç almaya yönelik olduğu, bu haliyle eylemin tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçunu oluşturduğu kanaatine varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İtirazda, Cemal Metin Avcı hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması talep edildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı, Yargıtay 1. Ceza Dairesince incelenecek. Daire, sanık Cemal Metin Avcı hakkındaki bozma kararını kaldırarak sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onayabilecek.

Dairenin itirazı reddederek kararını değiştirmemesi üzerine ise dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulunca hükme bağlanacak.

Ne olmuştu?

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in 2020'de öldürülmesiyle ilgili görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık Cemal Metin Avcı'nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme, davada yargılanan Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ile diğer sanıkların beraatine hükmetmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezasını ve kardeşi Mertcan Avcı için verilen beraat kararını istinafa taşımıştı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada sanık Cemal Metin Avcı'ya yerel mahkemece verilen haksız tahrik kararını kaldırarak "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar vermişti. Heyet, sanık Avcı'ya "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleri uygulanmasına yer olmadığına hükmetmişti.

Mertcan Avcı'ya da "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan 4 yıl hapis cezası verilmesi kararlaştırılmıştı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müebbet hapis cezası sonrası dosya, sanık avukatı tarafından temyiz edilmişti.

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