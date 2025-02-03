Kırıkkale'de FETÖ propagandası yapan şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de sosyal medyada üzerinden FETÖ propagandası yapan zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 16:50, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 16:51
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yaptığı belirlenen R.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.