Gezi Parkı soruşturmasında yeni adım: Başsavcılık, RTÜK'ten kayıtları istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni bir adım attı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı'na yazı gönderilerek, 27 Mayıs 2013'ten itibaren olayların yaygınlaşması, propagandasının yapılması ve kamu güvenliğini tehdit eden unsurların medya kayıtlarının derlenmesi istendi.

Savcılıktan RTÜK'e Yazı Gönderildi

Başsavcılık, olayların "provokasyonlarla ülke çapında yayıldığını ve kamu güvenliğini tehdit eder hale geldiğini" belirtti.

RTÜK'ten, Gezi Parkı protestolarının medyada nasıl yansıtıldığına dair tüm kayıtların incelenmek üzere gönderilmesi talep edildi.

Menajer Ayşe Barım Hakkındaki Soruşturma Devam Ediyor

Soruşturma kapsamında menajer Ayşe Barım'ın, şirketine bağlı sanatçıları eylemlere yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddia ediliyor.

Savcılık, bu kapsamda medya kayıtlarının incelenerek şüpheli ya da yönlendirici içeriklerin tespit edilmesini amaçlıyor.

Gezi Parkı Olaylarının Arka Planı

27 Mayıs 2013'te Taksim Gezi Parkı'ndaki ağaçların taşınmasıyla başlayan protestolar, kısa sürede ülke çapında büyük çaplı eylemlere dönüşmüştü.

Gösteriler sırasında birçok emniyet görevlisi ve vatandaş yaralanmış, kamu ve özel mallarda büyük zarar meydana gelmişti.