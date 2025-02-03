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KFC ve Pizza Hut'lar kapanıyor mu? Türkiye temsilcisi konkordato istedi

Amerikan KFC ve Pizza Hut restoranlarının Türkiye temsilcisi olan İş Gıda, bir süredir içinde olduğu darboğazı aşamadı. Grubun üç şirketi ve sahibi için konkordato talep edildi. Gruba bağlı Peyman Kuruyemiş'in başvurusu ise geri çevrildi.

Haber Giriş : 03 Şubat 2025 18:50, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 18:50
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KFC ve Pizza Hut'lar kapanıyor mu? Türkiye temsilcisi konkordato istedi

KFC ile Pizza Hut restoranlarının Türkiye temsilcisi İş Gıda'dan konkordato başvurusu geldi.

Halktv.com.tr'nin haberine göre, dava 28 Ocak günü İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açıldı.

Dava dosyasına göre mali darboğaz içindeki grubun toplam borcu 7,7 milyar TL'ye yakın.

Grup şirketlerinde çalışan personel sayısı ise 6 bin seviyesinde. İş Gıda AŞ, Türkiye genelindeki 537 KFC ve Pizza Hut restoranının sahibi.

ŞUBELER KAPANIYOR

Diğer taraftan fast food devlerinin ana şirketi Yum! Brands ile İş Gıda arasında bir süredir franchise kavgası yaşanıyordu.

Yum! Brands, İş Gıda ile anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

Kararın ardından KFC'nin bazı cadde şubelerinin stok sorunu nedeniyle faaliyetlerine son vermişti.

Online siparişi de kapatan KFC'nin AVM'lerdeki restoranları için mahkeme kararı bekleniyor.

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