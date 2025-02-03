Kadınlar hem meslek öğreniyorlar hem para kazanıyor

Şahinbey Belediyesinin sosyal tesislerinde dikiş nakış kursuna katılan kadınlar, hünerli elleriyle birbirinden güzel ürünler ortaya koyuyor. Kurslarda el becerilerini geliştiren genç kızlar ve kadınlar, ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine de katkıda bulunuyor.

Hem meslek öğreniyorlar hem de ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sunuyorlar

Kadınların iş hayatına dahil olması ve ev ekonomilerine katkıda bulunması adına birçok alanda meslek edindirme kursları açarak eğitimler veren Şahinbey Belediyesi, açtığı kurslarla kadınlar meslek sahibi yapıyor. Bu kapsamda Selçuklu Gençlik Merkezi'nde açılan dikiş nakış kursunda kadınlar, hem dikiş yapmayı öğreniyorlar hem ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sunuyorlar hem de evlilik hazırlığı yapan kızları için çeyizlik ürünler hazırlıyorlar.

Birbirinden güzel ele emeği ürünler üretiliyor

Kurslara katılan kadınlar, usta öğreticilerden aldıkları eğitimlerle dikiş ve nakışın inceliklerini tüm detaylarıyla öğreniyor. Haftanın 5 günü devam eden eğitimlerde ortaya çıkan el emeği göz nuru ürünler ise büyük beğeni topluyor. Kurslarda birlikte çalışarak üretim yapan kadınlar hem sosyalleşiyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Dikiş nakış kursuna giden kadınlar, hünerli elleriyle nevresim, çarşaf, yastık, bohça, mutfak, oda, pike ve yatak takımı, seccade ve çeyiz ürünleri gibi ürünler üretiyor. Kadınlar, eğitim sırasında yaptıkları ürünleri çeyizlik olarak saklayarak veya satarak aile bütçelerine katkı sağlamanın yanı sıra el becerilerini de geliştiriyor. Kadınların hem çeyiz hazırlığı hem de ekonomik kazanç elde etmek amacıyla büyük bir titizlikle hazırladıkları el işi ürünler, büyük ilgi görüyor.

"Kursta öğrencilerimize pek çok alanda eğitim vermekteyiz"

Usta öğretici olarak merkezde görev yaptığı belirten kurs öğretmeni Songül Çiloğlu, kadınların sosyal ve ekonomik hayata atılmalarını sağlamak amacıyla çaba sarf ettiklerini söyledi. Kadınların meslek edindirme kurslarında hem meslek öğrendiklerini hem de kızlarına çeyiz hazırlamak için katıldıklarını ve kursta ürettikleri ürünleri de satarak para kazanmanın yanı sıra kurs ortamında da tanışıp kaynaştıklarını ve birbirlerinin deneyimlerinden faydalandıklarını anlatan Çiloğlu, "Kursta öğrencilerimize pek çok alanda eğitim vermekteyiz. Genelde yaş grubumuz 15 ve üstüdür. 50 yaş üstü öğrencilerimizde var. El nakışları, makine ve ev tekstili ürünleri gibi pek çok alanda eğitim veriyoruz. Kursta çok güzel bir ortamımız var. Dikiş nakış eğitimlerinin haricinde etkinlik saatlerimiz oluyor. Öğrencilerimiz dışarıdan sipariş alıp para kazanıyor. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

"İğne oyası, tel kırma, dikiş ve nakış öğreniyorum"

Dikiş nakış kursu sayesinde ev ekonomisine katkıda bulunduklarını belirten kursiyer Pınar Karaman ise "Ben 2 aydır bu kursa geliyorum. İğne oyası, tel kırma, dikiş ve nakış öğreniyorum. Bu kursun bana çok faydası oldu ve çokta memnun kaldım. Bu kursa gelirken ilk önce hiçbir amacım yoktu ama daha sonra çok memnun kaldım ve bana çok faydası olduğunu düşünüyorum. Kurs sayesinde kendimi iyice geliştirdim. Aile bütçeme de katkı sağlıyorum. Kursun ekonomi açıdan da bana çok faydası oluyor. Dışarıdan siparişte alıyorum" şeklinde konuştu.

"Bu kursun bana çok faydası oldu ve kurstan çok memnun kaldım"

Kızının çeyizini hazırlamak için kursa katıldığını belirten Hülya Alici de, "Bu kursun bana çok faydası oldu ve kurstan çok memnun kaldım. Nevresim ve çarşaflar yaptım. Şu anda ise seccade yapıyorum. Dışarıdan sipariş alıyorum. Hocamızdan Allah razı olsun. İnşallah salon takımı ve yatak örtüsü yapacağım. Evde olsam bunları yapamazdım. Bu kurs olduğu için çok şanslıyız" diye konuştu.