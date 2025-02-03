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Kanser Hastalarının duygusal yolculuğu yapay zeka ile görselleştirildi

Kanserle mücadele eden hastaların teşhis anından tedavi süreci ve sonrasına kadar hissettiği duyguları, yapay zeka teknolojisi kullanılarak görselleştirildi. ONKODAY ve Kanserle Dans Derneği'nin sergisinde, 20 hastanın duygusal yolculukları yapay zeka ile tasarlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 12:30, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 19:48
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Kanser Hastalarının duygusal yolculuğu yapay zeka ile görselleştirildi

Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKODAY) ile Kanserle Dans Derneği, kanser hastalarının duygusal süreçlerini görünür kılmak amacıyla "Duyguların Yolculuğu" adlı projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında, kanserle mücadele eden 20 hastanın duygu dünyası yapay zeka tarafından görsellere dönüştürülerek sergilenmeye başladı.

Kanser Tedavisinde İnsan Odaklı Yaklaşım

Proje, hastaların teşhis anından tedavi sonrasına kadar yaşadığı duygusal değişimleri sağlık profesyonellerine ve topluma anlatmayı amaçlıyor. Yapay zeka desteğiyle üretilen görseller, hem hastanelerde hem de sergi salonlarında sergilenecek. Ayrıca, psikoonkoloji alanındaki eğitimlere katkı sağlayarak sağlık çalışanlarının hastalarla daha sağlıklı iletişim kurmasını destekleyecek.

Uzmanlardan Projeye Destek

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kanserle Dans Derneği Başkanı Sevil Gürkan, kanserle mücadelede psiko-sosyal desteğin kritik önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu proje, yalnızca hastalar için değil, onların yakınları, sağlık uzmanları ve toplumun her kesimi için bir rehber niteliği taşıyor. Empati, destek ve dayanışmayı artırmayı hedefliyoruz" dedi.

ONKODAY Başkanı Füsun Önen ise kanserle mücadelede multidisipliner yaklaşımın gerekliliğini vurgulayarak, "Fiziksel tedavi kadar duygusal destek de tedavinin önemli bir ayağıdır. Hastalarımızın yaşadığı duygusal sürecin daha iyi anlaşılması için bu projeyi çok kıymetli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Projeye destek veren Psikolog Sibel Cesur Akyunak, hastaların duygularını gizleme eğiliminde olduğuna dikkat çekerek, "Hastaların yaşadığı duygusal değişimler, tedavi motivasyonlarını doğrudan etkiliyor. Çoğu zaman ailelerinin yanında duygularını ifade edemiyorlar. Bu proje, sağlık çalışanlarının hastalarla daha etkili iletişim kurmasına yardımcı olacak" şeklinde konuştu.

Kanserde Erken Tanının Önemi

Uludağ Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Türkkan Evrensel, kanser tedavisinde erken teşhisin hayati olduğunu belirterek, "Kanseri önlemenin en etkili yolu, kanserojen maddelerden uzak durmak ve erken tanı taramalarını aksatmamaktır" dedi.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş ise Türkiye'de her yıl yaklaşık 200 bin kişiye kanser teşhisi konduğunu belirterek, hastalığın artık yalnızca ileri yaş grubunda değil, gençlerde de sıkça görüldüğünü kaydetti. "Kanser yalnızca medikal değil, duygusal ve psikososyal açıdan da mücadele gerektiriyor. Bu proje, hastaların daha bütünsel bir şekilde desteklenmesine katkı sağlayacak" diye ekledi.

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