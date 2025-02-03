Beyaz Saray: Tarifeler ticaret savaşı değil, uyuşturucu savaşı

Hassett, CNBC'ye verdiği röportajda, Trump'ın 1 Şubat'ta imzaladığı, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilmesini öngören kararnameye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hikayenin tamamen yanlış anlatıldığını düşündüğünü belirten Hassett, kararnamenin okunması gerektiğini ve Trump'ın bunun "bir ticaret savaşı değil, uyuşturucu savaşı" olduğu konusunda kesinlikle net olduğunu aktardı.

Hassett, hafta sonu yaptıkları görüşmelerde Meksikalıların kararnamede belirtilenleri yapma konusunda "çok ciddi" olduğunu fark ettiklerini ancak Kanadalıların kararnameyi yanlış anladığını ve bunu bir ticaret savaşı olarak yorumladığını ifade etti.

Direktör Hassett, "Bu yüzde 100 uyuşturucu savaşı. Fentanil ile ilgili. Geçen yıl Vietnam Savaşı'ndan daha fazla insan öldü ve Başkan Trump bunu durdurmaya söz verdi." değerlendirmesinde bulundu.