Üç gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Emniyet güçlerince yapılan ilk incelemede Ergün'ün cesedinde herhangi kesici ve ateşli silah yaralanmasına rastlanılmadığı öğrenildi.

Bunun üzerine Ergün'ün yaşadığı eve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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