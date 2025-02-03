Samsun'da ortaokulda çıkan yangın söndürüldü
Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Ortaokulu'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 22:58, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 23:06
Hacı Ali Ekinci Bulvarı'ndaki 19 Mayıs Ortaokulu'nun giriş kapısının içinde bulunan elektrik panosunda ve dışarıdan panoya bağlı elektrik kablolarında yangın çıktı.
Yangın, kabloların alev alması sonucu okulun içine sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Okulda hasar oluştu.