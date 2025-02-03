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'İş Avcılığı Modeli'nin kapsamı genişletilecek

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), gençleri iş gücü piyasasına kazandırmak amacıyla yürütülen, "İş Avcılığı Modeli"ni kadın, engelli ve sosyal yardım faydalanıcıları gibi dezavantajlı grupları kapsayacak şekilde genişletecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2025 23:55, Son Güncelleme : 03 Şubat 2025 23:53
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'İş Avcılığı Modeli'nin kapsamı genişletilecek

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması, kadın, genç, engelliler, uzun süreli işsizler ve eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasına yönelik çalışmalarını sürdüren İŞKUR, 2019'dan bu yana İş Avcılığı Modeli ile NEET olan 15-24 yaş aralığındaki gençleri yakın takibe alıyor.

Modelde, işe yerleştirme, aktif iş gücü programlardan faydalandırma ve mesleki yönelim test bataryası gibi uygulamalar bulunuyor.

İş arayanlar ilk etapta İŞKUR'a çağırılarak, veri tabanında bulunan açık işlere yönlendiriliyor. Uygun iş bulunamaması durumunda aktif iş gücü programları tespit edilerek, meslek edinmeleri sağlanıyor. Yine iş bulunamaması durumunda Mesleki Yönelim Test Bataryası uygulanarak, kişiye en uygun meslek tespit ediliyor.

Tüm bu süreçlerin ardından kişilerin istihdama kazandırılamaması halinde mesleki deneyiminin geliştirilmesi için iş kulüplerine ya da iş arama beceri eğitimine yönlendiriliyor.

Böylece ülke genelinde gençlerin yakın takibe alındığı tek çalışma özelliğini taşıyan model ile artık kadınlar, engelliler ve sosyal yardım faydalanıcıları da yakından izlenecek, istihdama katılımları hızlandırılacak.

Bugüne kadar 107 bin 345 genç istihdama kazandırıldı

Genç işsizliğin azaltılmasına yönelik uygulanan modelin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gençlerin SGK kayıtları, İŞKUR aktif iş gücü programlarına katılımları, MEB ve YÖK kayıtları gibi veriler sistematik bir şekilde kontrol ediliyor.

İş Avcılığı Modelinin uygulanmaya başladığı günden bu yana yaklaşık 728 bin 413 gence danışmanlık hizmeti verilirken, bu gençlerden 107 bin 345'i İŞKUR tarafından işe yerleştirildi. Model ile en fazla genç Bursa'da istihdam edilirken, onu Tekirdağ, Manisa, Eskişehir ve İstanbul izledi.

Buna ek olarak 39 bin 518 genç aktif iş gücü programlarından yararlanarak hem meslek öğrenci hem de mesleki tecrübe kazandı.

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