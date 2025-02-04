4 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AGİT PA Başkanı Pia Kauma'yı kabul edecek, Kauma ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(TBMM/12.00/12.45)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Asrın İhyası: Güçlü Yarınlara 6 Şubat Depremleri Sempozyumu" programına iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, Aden Körfezi tezkeresi ile bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.

- DEM Parti grup toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile Ticaret Çalıştayı ve Türkiye-Suriye Ticaretinde Stratejik Yaklaşımlar ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Paneli'ne katılacak, ardından Kilis Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Gaziantep/09.00/11.00-Kilis/14.30/17.30)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları GES 2024 Yarışmaları'nı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile ocak ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu ve fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak.

(Ankara/14.30/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

3- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Meslek Yüksekokullarının Mevcut Durumu ve Mesleki Eğitimin Geleceği Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/10.30)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta maçları başlayacak. Kocaelispor-Net Global Sivasspor, RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK, Beşiktaş-Kırklarelispor ve TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor müsabakaları oynanacak.

(Kocaeli/13.00/İstanbul/15.30/20.30/Konya/18.00)

2- THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayacak, Fenerbahçe Beko ise Yunanistan'ın Panathinaikos Aktor ekibine konuk olacak.

(İstanbul/20.30/Atina/22.15)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu ikinci maçında Aliağa Petkimspor, İtalya'nın Pallacanestro Reggina takımını ağırlayacak.

(İzmir/20.00)

4- SMS Grup Efeler Ligi'nde 20. hafta müsabakaları oynanacak. RAMS Global Cizre Belediyespor-Ziraat Bankkart, İstanbul Gençlikspor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Fenerbahçe Medicana-ON Hotels Alanya Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto, Halkbank-TÜRŞAD ve Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta müsabakaları yapılacak.

(Şırnak/12.30/İstanbul/14.00/16.30/Bursa/16.00/Ankara/17.00/İzmir/19.00)

5- Kayseri'nin ev sahipliğinde Erciyes'te ikinci kez düzenlenecek FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın (SNX Türkiye) tanıtım toplantısı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa'nın katılımıyla Vadi İstanbul'daki Radisson Collection Hotel'de gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)