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MGK genel sekreterliği ve AFAD Başkanlığı'na atama yapıldı

MGK genel sekreterliği ve AFAD Başkanlığı'na atama yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 00:06, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 00:11
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MGK genel sekreterliği ve AFAD Başkanlığı'na atama yapıldı

ATAMA KARARLARI

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Okay MEMİŞ atanmıştır.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5 inci maddesi gereğince ekli listede yer alan kişiler görevlendirilmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muhammed GÜLYURT atanmıştır.

Moğolistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Protokol Genel Müdür Yardımcısı Başak GENÇ YÜKSEL atanmıştır.

Özbekistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Ufuk ULUTAŞ atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Ali Hamza PEHLİVAN,

- Mersin Valiliğine, Göç İdaresi Başkanı Atilla TOROS,

- Göç İdaresi Başkanlığına, aynı yer Başkan Yardımcısı Hüseyin KÖK, atanmıştır.

3 Şubat 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞA

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/49

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Asım HOCAOĞLU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

3 Şubat 2025

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/50

Ticaret Bakanlığında açık bulunan;

- İhracat Genel Müdür Yardımcılığına Mükerrem AKSOY,

- İç Ticaret Genel Müdür Yardımcılığına, Ticaret Başmüfettişi Şakir Engin YÜKSEL,

- Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığına, Ticaret Başmüfettişi Münir OĞUZ,

- Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcılığına Fatih AYDIN,

- Serbest Bölgeler Genel Müdür Yardımcılığına Bora ESEN,

- Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcılığına Osman YIKIN,

- Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcılığına, Ticaret Başmüfettişi Mehmet Akif MEMİŞ,

- Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdür Yardımcılığına Umut Can GÖK,

- Personel Genel Müdür Yardımcılığına, Ticaret Başmüfettişi Cahit Teoman DAĞCI,

- Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Taner SÖNMEZ,

- Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet OKÇU,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

3 Şubat 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞA

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/51

Ticaret Bakanlığında açık bulunan;

- Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Lütfü TAYFUR,

- Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Fatih YALÇINKAYA,

- Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Özer ÇİLDAŞ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/52

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ticaret Bakanlığı;

- Gaziantep Ticaret İl Müdürü İsmail İNCESOY,

- Karabük Ticaret İl Müdürü Ferudun KARATAŞ,

görevden alınmış,

- Adana Ticaret İl Müdürlüğüne Hüseyin GÖDELEK,

- Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğüne Mahmut YAYLA,

- Ağrı Ticaret İl Müdürlüğüne Mustafa YILDIRIM,

- Aksaray Ticaret İl Müdürlüğüne Ünal AKSOY,

- Ankara Ticaret İl Müdürlüğüne Elif TAN,

- Artvin Ticaret İl Müdürlüğüne Abdullah YILDIRIM,

- Aydın Ticaret İl Müdürlüğüne Arif AKSU,

- Batman Ticaret İl Müdürlüğüne Burak NERSE,

- Bayburt Ticaret İl Müdürlüğüne Fatma KARAKAYA,

- Giresun Ticaret İl Müdürlüğüne Meltem Saniye ERCİYAS,

- Kars Ticaret İl Müdürlüğüne Bilal TAŞ,

- Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğüne Mehmet DEMİR,

- Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğüne İsmail GÜNER,

- Mersin Ticaret İl Müdürlüğüne Ferhat SÜMER,

- Sivas Ticaret İl Müdürlüğüne Ferhat ERDİL,

- Van Ticaret İl Müdürlüğüne Derya AYAYDIN, atanmıştır.

3 Şubat 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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