MGK genel sekreterliği ve AFAD Başkanlığı'na atama yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muhammed GÜLYURT atanmıştır.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Okay MEMİŞ atanmıştır.

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