MGK genel sekreterliği ve AFAD Başkanlığı'na atama yapıldı
MGK genel sekreterliği ve AFAD Başkanlığı'na atama yapıldı.
ATAMA KARARLARI
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Okay MEMİŞ atanmıştır.
Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5 inci maddesi gereğince ekli listede yer alan kişiler görevlendirilmiştir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muhammed GÜLYURT atanmıştır.
Moğolistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Protokol Genel Müdür Yardımcısı Başak GENÇ YÜKSEL atanmıştır.
Özbekistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Ufuk ULUTAŞ atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Ali Hamza PEHLİVAN,
- Mersin Valiliğine, Göç İdaresi Başkanı Atilla TOROS,
- Göç İdaresi Başkanlığına, aynı yer Başkan Yardımcısı Hüseyin KÖK, atanmıştır.
3 Şubat 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞA
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2025/49
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Asım HOCAOĞLU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.
3 Şubat 2025
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2025/50
Ticaret Bakanlığında açık bulunan;
- İhracat Genel Müdür Yardımcılığına Mükerrem AKSOY,
- İç Ticaret Genel Müdür Yardımcılığına, Ticaret Başmüfettişi Şakir Engin YÜKSEL,
- Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığına, Ticaret Başmüfettişi Münir OĞUZ,
- Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcılığına Fatih AYDIN,
- Serbest Bölgeler Genel Müdür Yardımcılığına Bora ESEN,
- Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcılığına Osman YIKIN,
- Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcılığına, Ticaret Başmüfettişi Mehmet Akif MEMİŞ,
- Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdür Yardımcılığına Umut Can GÖK,
- Personel Genel Müdür Yardımcılığına, Ticaret Başmüfettişi Cahit Teoman DAĞCI,
- Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Taner SÖNMEZ,
- Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet OKÇU,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
3 Şubat 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞA
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2025/51
Ticaret Bakanlığında açık bulunan;
- Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Lütfü TAYFUR,
- Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Fatih YALÇINKAYA,
- Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Özer ÇİLDAŞ,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2025/52
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ticaret Bakanlığı;
- Gaziantep Ticaret İl Müdürü İsmail İNCESOY,
- Karabük Ticaret İl Müdürü Ferudun KARATAŞ,
görevden alınmış,
- Adana Ticaret İl Müdürlüğüne Hüseyin GÖDELEK,
- Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğüne Mahmut YAYLA,
- Ağrı Ticaret İl Müdürlüğüne Mustafa YILDIRIM,
- Aksaray Ticaret İl Müdürlüğüne Ünal AKSOY,
- Ankara Ticaret İl Müdürlüğüne Elif TAN,
- Artvin Ticaret İl Müdürlüğüne Abdullah YILDIRIM,
- Aydın Ticaret İl Müdürlüğüne Arif AKSU,
- Batman Ticaret İl Müdürlüğüne Burak NERSE,
- Bayburt Ticaret İl Müdürlüğüne Fatma KARAKAYA,
- Giresun Ticaret İl Müdürlüğüne Meltem Saniye ERCİYAS,
- Kars Ticaret İl Müdürlüğüne Bilal TAŞ,
- Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğüne Mehmet DEMİR,
- Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğüne İsmail GÜNER,
- Mersin Ticaret İl Müdürlüğüne Ferhat SÜMER,
- Sivas Ticaret İl Müdürlüğüne Ferhat ERDİL,
- Van Ticaret İl Müdürlüğüne Derya AYAYDIN, atanmıştır.
3 Şubat 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI