David Beckham İstanbul'a geldi!

MLS'te mücadele eden Inter Miami'nin sahibi olan dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham, Beşiktaş Hakkı Yeten Tesisleri'nde, siyah-beyazlıların kadın futbol takımı ile bir araya geldi.

REKLAM ÇEKİMİ İÇİN İSTANBUL'DA

49 yaşındaki futbol efsanesi David Beckham'ın reklam çekimi için İstanbul'a geldiği ve bu nedenle Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile buluştuğu belirtildi.