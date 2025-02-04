İnsan beynindeki mikroplastik oranı hızla artıyor

Ticaret Bakanlığı atama kararları Resmi Gazete'de
Ticaret Bakanlığı atama kararları Resmi Gazete'de
Ankara'da otobüs ile servis aracı çarpıştı! Yaralılar var
Ankara'da otobüs ile servis aracı çarpıştı! Yaralılar var
Bankacılık hizmeti kabuk değiştirdi
Bankacılık hizmeti kabuk değiştirdi
Çalışma Bakanlığı 'iş güvenliği'ni meydanlara taşıyor
Çalışma Bakanlığı 'iş güvenliği'ni meydanlara taşıyor
İstanbul'a kar geliyor! Hava sıcaklıkları azalacak
İstanbul'a kar geliyor! Hava sıcaklıkları azalacak
Bakan Tekin: Çürük elmaları ayıklama yetkimiz yok!
Bakan Tekin: Çürük elmaları ayıklama yetkimiz yok!
Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor! AFAD'dan yeni açıklama geldi
Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor! AFAD'dan yeni açıklama geldi
MGK genel sekreterliği ve AFAD Başkanlığı'na atama yapıldı
MGK genel sekreterliği ve AFAD Başkanlığı'na atama yapıldı
Ege Denizi beşik gibi! Son deprem 23.19'da oldu
Ege Denizi beşik gibi! Son deprem 23.19'da oldu
'Bir gecelik hasılatını harcamayan aç gözlülerden hesap sorulacak'
'Bir gecelik hasılatını harcamayan aç gözlülerden hesap sorulacak'
Dört ilde okullar depremin yıldönümünde tatil edildi
Dört ilde okullar depremin yıldönümünde tatil edildi
Şubatta ekonomi gündemi yoğun
Şubatta ekonomi gündemi yoğun
Bakanlık başvurdu, Turabi'nin şarkısına erişim engeli geldi
Bakanlık başvurdu, Turabi'nin şarkısına erişim engeli geldi
Enflasyon sepetinde değişiklik! Bu yıl 407 madde takip edilecek
Enflasyon sepetinde değişiklik! Bu yıl 407 madde takip edilecek
Gezi Parkı soruşturmasında yeni adım: Başsavcılık, RTÜK'ten kayıtları istedi
Gezi Parkı soruşturmasında yeni adım: Başsavcılık, RTÜK'ten kayıtları istedi
Uzmanlar açıkladı: Ege'deki depremler Türkiye'deki fayları tetikler mi?
Uzmanlar açıkladı: Ege'deki depremler Türkiye'deki fayları tetikler mi?
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
Sabiha Gökçen'de uçuşlara 'kar' engeli: Yüzde 10'u iptal edilecek
Sabiha Gökçen'de uçuşlara 'kar' engeli: Yüzde 10'u iptal edilecek
Osman Kaya'dan çağrı: Enflasyon farkı aylık olarak ödensin!
Osman Kaya'dan çağrı: Enflasyon farkı aylık olarak ödensin!
'Çiftlik Bank' davasında karar açıklandı
'Çiftlik Bank' davasında karar açıklandı
Mansur Yavaş'tan CHP'nin ön seçim kararına tepki
Mansur Yavaş'tan CHP'nin ön seçim kararına tepki
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 21 gözaltı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 21 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1381 engelli öğretmen atanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1381 engelli öğretmen atanacak
2025 yılı fitre bedeli belli oldu
2025 yılı fitre bedeli belli oldu
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş devam edecek
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş devam edecek
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Üç profesörden uyarı: Hafife almayın, dikkatli olun
Üç profesörden uyarı: Hafife almayın, dikkatli olun
Sağlık Bakanlığı fenomen dizideki repliğe cevap verdi
Sağlık Bakanlığı fenomen dizideki repliğe cevap verdi
Meteorolojiden rüzgar, sis ve buzlanma uyarısı
Meteorolojiden rüzgar, sis ve buzlanma uyarısı
Yalova'da içme suyuna zehir kuşkusu: 2 kişi tutuklandı
Yalova'da içme suyuna zehir kuşkusu: 2 kişi tutuklandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

İnsan beynindeki mikroplastik oranı hızla artıyor

Yeni bir araştırmaya göre 1997-2024 yılları arasında yapılan otopsiler, insan beynindeki mikroplastik seviyelerinin hızla arttığını gösteriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 07:47, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 07:48
Yazdır
İnsan beynindeki mikroplastik oranı hızla artıyor

Son yıllarda plastik atıkların doğaya yayılmasıyla birlikte mikroplastik kirliliği de hızla arttı. Yapılan yeni bir araştırma, bu durumun insan beyin dokusunda da kendini gösterdiğini ortaya koydu. 1997 ile 2024 yılları arasında yapılan otopsilerde beyin, karaciğer ve böbrek dokularında giderek artan miktarda mikro ve nanoplastik tespit edildi.

Mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkileri tam olarak bilinmiyor, ancak yapılan çalışmalar bunların felç ve kalp krizleriyle ilişkili olabileceğini gösteriyor.

Demans hastalarında mikroplastik oranı daha yüksek

Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise demans hastalarının beyinlerinde mikroplastik seviyelerinin yaklaşık altı kat daha fazla olması oldu. Ancak bilim insanları, demansın beyin dokusunda zaten bir bozulmaya yol açtığını ve bunun mikroplastik birikimini artırmış olabileceğini belirtti. Bu nedenle doğrudan bir nedensellik ilişkisi kurulmaması gerektiğini vurguladılar.

Araştırmayı yöneten ABD'deki New Mexico Üniversitesi'nden Prof. Matthew Campen ve ekibi, mikroplastiklerin nörolojik hastalıklara veya diğer sağlık sorunlarına neden olup olmadığını anlamak için daha geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Mikroplastikler her yerde

Mikroplastikler plastik atıkların parçalanmasıyla oluşuyor ve Everest Dağı'nın zirvesinden okyanusların en derin noktalarına kadar dünyanın her yerinde bulunuyor. İnsanlar bu parçacıkları su, yiyecek ve solunum yoluyla vücutlarına alıyor.

Son yapılan başka bir araştırma, erken doğumla dünyaya gelen bebeklerin plasentalarında mikroplastik oranının çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Fareler üzerinde yapılan bir deneyde ise mikroplastiklerin beyin damarlarını tıkayarak nörolojik hasara yol açabileceği görüldü. Ancak insan kılcal damarlarının daha geniş olduğu ve aynı etkiyi gösterip göstermeyeceğinin belirsiz olduğu belirtildi.

En yaygın plastik: Polietilen

Araştırma ekibi, 2016 ve 2024 yıllarında ölen toplam 52 kişinin beyin, karaciğer ve böbrek dokularını analiz etti. Beyin dokularında mikroplastik yoğunluğunun diğer organlara kıyasla çok daha yüksek olduğu tespit edildi. Ayrıca 2024'te ölen kişilerin beyin ve karaciğer dokularındaki mikroplastik seviyeleri 2016'dakilere kıyasla belirgin şekilde artmıştı.

Daha önce 1997-2013 yılları arasında ABD'nin doğu kıyısında ölen kişilerden alınan beyin dokuları da incelendi ve 1997'den 2024'e kadar beyinlerde mikroplastik kirliliğinin giderek arttığı görüldü.

En yaygın tespit edilen plastik türü, plastik torba ve gıda ambalajlarında yaygın olarak kullanılan polietilen oldu. Beyindeki plastik parçacıklarının çoğunun nano ölçekli kırıklar ve parçalar olduğu belirlendi.

Plastik kirliliği azaltılırsa insan sağlığı korunabilir

Araştırma ekibi, organlardan yalnızca tek bir örnek alındığını ve bireyler arasındaki farklılıkların tam olarak bilinmediğini belirtti. Ayrıca, ABD'nin farklı bölgelerinden alınan örnekler arasındaki coğrafi değişkenliklerin de sonuçları etkileyebileceğine dikkat çekildi.

İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'nden Prof. Tamara Galloway, son 8 yılda beyinlerdeki mikroplastik seviyelerinin yüzde 50 arttığını ve bunun plastik üretimi ve kullanımındaki artışla paralel olduğunu söyledi. Galloway, çevredeki mikroplastik kirliliğinin azaltılması durumunda insan vücuduna giren mikroplastik miktarının da düşeceğini belirtti.

Avustralya'daki RMIT Üniversitesi'nden Prof. Oliver Jones ise mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki kesin etkilerini anlamak için daha fazla ve daha kapsamlı araştırmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber