Bakan Yerlikaya: Hücre-8 operasyonunda 64 kişi yakalandı
Bakan Yerlikaya, İstanbul ve Manisa'da düzenlenen Hücre-8 operasyonlarında toplam 64 şüphelinin yakalandığını ve 19'unun tutuklandığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 08:08, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 08:09
Bakan Yerlikaya, İstanbul'da H.Ç.'nin, Manisa'da M.S.'nin elebaşılığını yaptığı 2 ayrı Organize Dolandırıcı Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "HÜCRE-8" operasyonlarının ayrıntılarını açıkladı.
Operasyonlarda Yakalananlar ve El Konulan Mal Varlıkları
Operasyonlarda 64 şüphelinin yakalandığını duyuran Yerlikaya,
"Yaklaşık 5 Milyar TL değerindeki; 590 adet arsa, 80 adet konut, 150 adet banka hesabı, 5 adet otomobil ve 1 adet motosiklete el konuldu" dedi.
19 Şüpheli Tutuklandı
Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
"Şüphelilerin; 19'u tutuklandı. 41'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Operasyonların Detayları ve Sonuçları
- Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, İstanbul ve Manisa merkezli operasyonlar düzenlendi.
- Operasyonlar Ankara, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Iğdır, İzmir, Giresun, Karabük, Kırklareli, Kütahya, Konya, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Uşak illerinde gerçekleştirildi.
- Organize dolandırıcı suç örgütü üyesi şüpheliler hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Nitelikli Dolandırıcılık", "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" ile 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa Muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldı.
- Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, çok sayıda çek/senet, bilgisayar ve doküman ele geçirildi.