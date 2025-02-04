Bakan Yerlikaya: Hücre-8 operasyonunda 64 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya , İstanbul'da H.Ç.'nin, Manisa'da M.S.'nin elebaşılığını yaptığı 2 ayrı Organize Dolandırıcı Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "HÜCRE-8" operasyonlarının ayrıntılarını açıkladı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net