Bursa'da yedi düzensiz göçmen yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı. İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmada, Cerrah Mahallesi'ndeki bir adreste saklandıkları belirlenen 7 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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