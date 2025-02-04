Bursa'da yedi düzensiz göçmen yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 7 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı ve işlemleri sonrası göç idaresine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 08:21, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 08:23
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı. İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmada, Cerrah Mahallesi'ndeki bir adreste saklandıkları belirlenen 7 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.