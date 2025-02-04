Caminin temizlik görevlisini darbeden kick boksçu tutuklandı
Zeytinburnu'nda, camide tartıştığı temizlik personelini darbeden kick boksçu tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 18:08, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 18:08
Yenidoğan Mahallesi'ndeki Emine İnanç Vakfı Camisi'nde 22 Ocak'ta akşam namazının ardından tuvaletin temizliği konusunda tartıştığı görevli Osman Amaç'ı yumrukladığı iddiasıyla gözaltına alınan kick boksçu Y.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Y.Ö. tutuklandı.
Cami girişinde tartışma sonrası kavgaya dönüşen olayda Y.Ö. Amaç'ı darbetmiş, vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulmuştu.
Hastaneye kaldırılan Osman Amaç'ın çenesinde kırıklar olduğu öğrenilirken, şüpheli Y.Ö. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.