4 ilde DEAŞ operasyonu: 46 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ yanlısı olarak faaliyet yürüten ve örgüte finansal destek sağladığı belirlenen 47 şüpheli tespit edildi.

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