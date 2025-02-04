4 ilde DEAŞ operasyonu: 46 gözaltı
İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 09:02, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 09:03
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ yanlısı olarak faaliyet yürüten ve örgüte finansal destek sağladığı belirlenen 47 şüpheli tespit edildi.
Soruşturmada, şüphelilerin çatışma bölgeleriyle iltisaklı şahıslarla birlikte örgütsel faaliyetler gerçekleştirdiği belirlendi.
Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenledi.
Operasyonda 46 zanlı yakalanırken, 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.